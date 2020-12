Reino Unido divulga texto do acordo pós-Brexit com a União Europeia

O Reino Unido tornou este sábado público o acordo com a UE que, nas palavras do PM britânico, Boris Johnson, representa a implementação da vontade da maioria dos britânicos que em 2016 aprovaram o Brexit."Nunca cedemos no objetivo de recuperar a soberania nacional, principal objetivo que nos levou a deixar a UE", afirmou Johnson, concluindo: "Sempre disse que o Brexit não era um fim mas um começo: o início de uma nova era".As 1246 páginas do documento contêm um acordo comercial, e ainda acordos sobre energia nuclear, troca de informações confidenciais, etc. Estipulam ainda retaliações em caso de incumprimento.