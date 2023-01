Reino Unido e Japão assinam acordo militar de "acesso recíproco" 

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e o seu homólogo japonês, Fumio Kishida, vão assinar esta quarta-feira em Londres um "acordo de acesso recíproco", permitindo que os exércitos de ambos os países se posicionassem no território um do outro.

"Após anos de negociações, o acordo vai selar o compromisso do Reino Unido para com a segurança no Indo-Pacífico", adiantou o gabinete de Sunak em comunicado.

O acordo tem como pano de fundo as crescentes ambições chinesas na Ásia-Pacífico e permitirá aos militares dos dois países "planear e conduzir exercícios e destacamentos militares maiores e mais complexos", acrescentou.