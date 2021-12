Reino Unido eleva nível de alerta no país para o segundo mais alto devido à variante Ómicron

O Reino Unido aumento o nível de alerta no país para o segundo mais alto devido ao aumento do número de casos de Covid-19 associados à variante Ómicron."Os especialistas britânicos alertaram o governo que a variante está a espalhar-se muito mais rápido do que a Delta e que há menos proteção da vacina contra doenças sintomáticas desta nova variante", explica a SkyNews.O Governo britânico adianta que já estão a haver hospitalizações de doente sinfetados com a nova variante da Covid-19 e prevêem que haja um aumento em breve. Os especialistas recomendaram também uma dose de reforço da vacina Covid no Reino Unido face a esta situação.