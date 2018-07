Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reino Unido empata pagamento a Bruxelas

Ingleses dizem que só pagam a sua parte se Bruxelas cumprir com o combinado assinatura. Acordo comercial no centro do impasse

Por Rita F. Batista | 01:30

O Reino Unido vai condicionar o pagamento da fatura de 39 mil milhões de libras (43,8 mil milhões de euros) a Bruxelas pela assinatura do acordo comercial com a União Europeia (UE).



Em declarações ao jornal britânico ‘Daily Telegraph’, o novo ministro do Brexit fez saber que "o pagamento será realizado se a UE cumprir a sua parte do acordo", afirmou.



Dominic Raab socorreu-se do Artigo 50, o mecanismo de saída acionado pelo Reino Unido, como ‘arma’ de argumentação, alegando que o mesmo exige tanto um acordo sobre o ‘divórcio’ entre o Reino Unido e a UE, como um acordo comercial.



O governante deixou claro, no entanto, que a ativação do Artigo 50 não implica o corte de relações entre ambas as partes, uma vez que exige que, ao haver negociações sobre o acordo de saída, "haja um enquadramento futuro sobre o novo relacionamento, o que significa que os dois estão ligados", considerou.



Foi no início deste mês que Dominic Raab foi promovido de secretário de Estado da Habitação a ministro responsável pelo Brexit, substituindo David Davis no cargo.



As declarações do advogado surgem no mesmo dia em que as sondagens apontam que apenas um em cada nove eleitores (11%) apoiariam num referendo o plano de Brexit da primeira- -ministra britânica, Theresa May.