Reino Unido encerra escolas até fevereiro e cancela exames devido à evolução da pandemia

O Reino Unido entrou este ano com um reforço das medidas de confinamento para tentar controlar a propagação do novo coronavírus, tendo decidido encerrar as escolas para quase todos os alunos e cancelar a maioria dos exames.

Pelo menos até fevereiro os alunos dos ensinos preparatório e secundário vão ter aulas 'online', estando o ensino presencial reservado apenas para os alunos com necessidades especiais e filhos de trabalhadores de serviços essenciais.

O encerramento de escolas é uma medida que afeta os alunos de Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, ainda que a data para a reavaliação da medida seja diferente.