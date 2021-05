Reino Unido espera poder colocar Portugal na lista verde de destinos de viagem

O Reino Unido espera aprovar, esta sexta-feira, a proposta de países a incluir na lista verde de possíveis destinos de férias, em contexto de pandemia da Covid-19.As companhias aéreas estão a preparar-se para poderem transportar os ingleses durante o verão, tendo em conta que a União Europeia está prestes a abrir as fronteiras.Segundo o jornal "The Sun", fonte do governo britânico afirmou que Portugal seria incluído no mapa de possíveis destinos de viagem sem restrições devido à Covid-19 "muito em breve", mesmo que não aconteça na sexta-feira.Uma das normas estabelecidas pelo país é a taxa de vacinação dos países de chegada, que devem ter 40% da população vacinada.