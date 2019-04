Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reino Unido fixa medidas para ir a votos nas eleições europeias a 23 de maio

Caso a saída do Reino Unido da UE se efetive ou seja aprovada, os britânicos não irão participar nas europeias.

18:26

O governo britânico assumiu, esta segunda-feira, que devido ao impasse do Brexit tomou todas as medidas legais necessárias para participar nas eleições europeias de maio. Ainda assim, explicou um porta-voz de Theresa May, tal decisão não indica que a participação seja inevitável.



"Como governo responsável que somos, tomámos as medidas necessárias exigidas por lei para o caso de termos que participar" nas eleições, disse um porta-voz do governo em comunicado, citado pela Reuters. "Tal decisão não torna as eleições inevitáveis, pois caso o Reino Unido deixe a UE antes das eleições a obrigação de participar na votação é automaticamente removida", explicou ainda.



Theresa May formalizou na sexta-feira um segundo pedido de prorrogação da data de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) até 30 de junho, indicando estar a preparar-se para realizar eleições europeias em maio. No Conselho Europeu de quarta-feira, em Bruxelas, os dirigentes dos 27 vão dar a sua opinião sobre a questão do adiamento e da sua duração, numa altura em que se aproximam as eleições europeias.



May formulou o pedido de extensão numa carta ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, na qual evoca os passos que tomou com vista a uma solução para a crise política no Reino Unido, designadamente o início de negociações com o líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, para encontrar um entendimento sobre uma proposta a apresentar ao parlamento britânico para permitir uma saída com acordo.



Na missiva, a primeira-ministra britânica refere não ser nem do interesse do Reino Unido nem da UE que o país participe nas eleições para o Parlamento Europeu, que se vão realizar entre 23 e 26 de maio, mas "aceita a opinião do Conselho Europeu de que, se o Reino Unido continuar a ser membro da União Europeia a 23 de maio, teria a obrigação legal de realizar eleições".