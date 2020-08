Reino Unido impõe quarentena obrigatória a viajantes de França e Países Baixos

O Reino Unido decidiu impor quarentena obrigatória de 14 dias a todos os viajantes provenientes de França, Holanda, Malta e três outros países, avançou esta quinta-feira o ministro dos Transportes, Grant Shapps, justificando a decisão com o aumento das taxas de infecção por COVID-19.O governo britânico, preocupado com uma segunda onda de coronavírus, tem sido cada vez mais exigente com os países da sua lista de viagens seguras."Os dados mostram que precisamos remover França, Holanda, Mónaco, Malta, as ilhas Turcas e Caicos e ilha Aruba da nossa lista de coronavirus Travel Corridors para manter as taxas de infecção baixas", disse Shapps no Twitter.