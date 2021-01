Reino Unido impõe quarentena paga a todos os viajantes que chegem ao país

Todos os viajantes que chegarem ao Reino Unido provenientes de 30 países considerados de "alto risco", incluindo Portugal, terão de cumprir uma quarentena obrigatória de 10 dias num hotel próximo do aeroporto e pagar a respetiva conta, que poderá chegar aos 1700 euros, anunciou ontem o governo britânico.A medida, que visa travar a entrada no território britânico de novas variantes do coronavírus, aplica-se apenas aos cidadãos britânicos e aos cidadãos estrangeiros com autorização da residência no Reino Unido, uma vez que já estava proibida há várias semanas a entrada de turistas e outros viajantes provenientes daqueles países. Além de Portugal, estão na ‘lista negra’ Cabo Verde, Angola, Moçambique, o Brasil e a maioria dos países sul-americanos.O governo britânico anunciou ainda a introdução de controlos mais rigorosos nas saídas do país, afirmando que só pessoas com "razões válidas" poderão viajar. "Ir de férias não é uma razão válida", avisou a ministra do Interior, Priti Patel.A China está a implementar uma nova forma de testagem à Covid-19: em vez das já conhecidas zaragatoas na garganta e nariz, Pequim está a começar a adotar testes através de zaragatoa anal.Alterações na boca, mãos e pés identificados como novos sintomas do novo coronavírus, segundo um estudo efetuado por uma equipa de investigadores do Hospital de La Paz, em Madrid.As variantes mais contagiosas do novo coronavírus, descobertas no Reino Unido e na África do Sul, já foram detetadas em mais de 100 países, informou a Organização Mundial da Saúde.