Reino Unido limita vacina AstraZeneca a maiores de 40 anos. Foram registados 242 casos de coágulos sanguíneos

O comité científico que supervisiona a campanha de vacinação anti-covid-19 no Reino Unido recomendou esta sexta-feira limitar o uso da vacina da AstraZeneca a pessoas com mais de 40 anos, após terem sido relatados 242 casos de coágulos sanguíneos.

O Comité Conjunto de Vacinação e Imunização [Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI], que enfatiza que os benefícios continuam a ser maiores do que os riscos associados à covid-19, já tinha aconselhado em abril a não administração dessa vacina a maiores de 30 anos quando fosse possível.

Porém, a oferta de uma vacina alternativa a este grupo etário só deve acontecer quando existirem fármacos alternativos e "se não houver atraso substancial ou impedimento no acesso à vacinação", vincou o presidente do JCVI, Wei Shen Lim, numa conferência de imprensa.