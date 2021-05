Reino Unido pede a Israel atuação militar "proporcionada"

O Governo de Londres disse esta segunda-feira que Israel deve assegurar que as suas atividades militares contra o Hamas são "proporcionadas" e manifestou preocupação pela destruição dos escritórios de diversos media e outros alvos civis em Gaza.

Max Blain, porta-voz do primeiro-ministro Boris Johnson, disse que o Reino Unido está em contacto com os seus "parceiros dos Estados Unidos e da ONU e procura obter urgentemente mais informações do Governo israelita" sobre o ataque de sábado, que destruiu um edifício que albergava os escritórios da agência noticiosa Associated Press (AP), da cadeia televisiva Al-Jazeera e outros media.

"Estamos profundamente preocupados com os relatórios da ONU que indicam a destruição ou graves danos em 23 escolas e 500 casas, e ainda em instalações médicas e escritórios dos media", indicou Blain.