Reino Unido pede explicações à Rússia sobre novo caso de envenenamento

Casal deAmesbury foi contaminado com o agente de nervos 'novichok', o mesmo usado no ataque a ex-espião.

01:30

O governo britânico exigiu esta quinta-feira explicações à Rússia após peritos determinarem que a substância que envenenou um casal britânico na localidade de Amesbury, no sábado, foi o agente de nervos 'novichok', o mesmo que as autoridades britânicas dizem ter sido usado por Moscovo para tentar matar o ex-espião russo Sergei Skripal na localidade vizinha de Salisbury, em março.



"Foi confirmado que se trata do mesmo agente de nervos que contaminou Yulia e Sergei Skripal", afirmou Sajid Javid, secretário de Estado do Interior britânico, concluindo: "É tempo de explicarem o que se passou. É totalmente inaceitável que os nossos cidadãos sejam alvos, deliberados ou acidentais, e que os nossos parques e cidades sejam depósitos de veneno."



Javid aludia à conclusão preliminar segundo a qual os britânicos Dawn Sturgess, de 44 anos, e Charlie Rowley, de 45, foram vítimas acidentais de restos do veneno do ataque aos Skripal. Pensa-se que o casal tenha entrado em contacto com o veneno num parque, antes de se sentir mal, já em casa, em Amesbury, a 11 km de Salisbury. Foi nesta última cidade que os Skripal foram encontrados inanimados num banco de jardim, a 4 de março.



O secretário de Estado da Saúde britânico, Jeremy Hunt, classificou o novo envenenamento como "um infeliz dano colateral" do primeiro ataque e assegurou que o incidente "não terá consequências trágicas". O casal está internado em Salisbury, entregue aos cuidados dos médicos que salvaram a vida aos Skripal.



O novo caso aumentou o receio da população, pois prova que o 'novichok' é um gás persistente que não se decompõe com facilidade. As autoridades garantem não haver riscos graves para os cidadãos, mas, como medida preventiva, alguns locais visitados por Dawn e Charlie antes de se sentirem mal foram isolados.



PORMENORES

Theresa May perturbada

A PM britânica, Theresa May, considerou "profundamente perturbador" ver "mais duas pessoas expostas a 'novichok' no Reino Unido" e garantiu que a polícia tudo fará para descobrir os responsáveis.



Objeto contaminado

Desconhece-se ao certo como e onde terá o casal britânico entrado em contacto com o agente de nervos 'novichok'. Contudo, após análises, a polícia afirmou ontem que Charlie e Dawn foram envenenados "depois de manusear um objeto contaminado". Uma das hipóteses em análise é uma seringa abandonada.