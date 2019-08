Reino Unido planeia acabar "imediatamente" com a livre circulação na União Europeia em caso de Brexit sem acordo

O Reino Unido afirmou esta segunda-feira que vai acabar com as regras de livre circulação da União Europeia com efeito imediato após o Brexit a 31 de outubro. No entanto, o primeiro-ministro Boris Johnson disse que o país não seria hostil à imigração.Theresa May, antiga primeira-ministra, havia dito que, se o Reino Unido deixasse a UE sem um acordo de transição, teria como objetivo acabar com a livre circulação "o mais rápido possível".Johnson, que assumiu o cargo em julho, prometeu o Brexit com ou sem um acordo a 31 de outubro."A livre circulação terminará a 31 de outubro, quando o Reino Unido deixar a UE, e, depois do Brexit, o governo introduzirá um novo sistema de imigração mais justo que prioriza as habilidades e o que as pessoas possam contribuir para o Reino Unido", disse um porta-voz do Ministério do Interior britânico num comunicado.A porta-voz de Johnson disse que detalhes adicionais sobre estas mudanças estão a ser trabalhados e serão definidas em breve, mas incluirão verificações mais severas da criminalidade.