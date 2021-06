Reino Unido poderá entrar na terceira vaga da pandemia devido à variante indiana da Covid-19

O Reino Unido pode estar a entrar numa terceira vaga da pandemia da Covid-19 devido à variante indiana. O alerta foi dado pelo cientista e assessor do governo, o professor Ravi Gupta, que recomendou que a nova fase de desconfinamento seja adiada.

Em declarações à BBC, o cientista afirma que "o Reino Unido já estava numa terceira onda de infeções e pelo menos três quartos dos casos são da variante identificada na Índia".

"É claro que o número de casos está relativamente baixo no momento - todas as ondas começam com um baixo número de casos que depois se tornam explosivos, então temos de estar atentos e ver estes sinais de uma onda inicial", acrescentou.

Uma das razões para o número de casos de Covid-19 estar a subir lentamente é o aumento do número de pessoas vacinadas. Contudo, Ravi Gupta alerta para uma falsa sensação de segurança que se pode manifestar nos cidadãos e levar a uma nova vaga da pandemia.

A nova fase de desconfinamento, que inicia a 21 de junho, permite que haja ajuntamentos sem limite máximo tanto em espaços fechados como abertos. No entanto, o secretário de estado do ambiente, George Eustice, já admitiu a possibilidade de adiar esta data.



Os grandes empresários britânicos já alertaram para o impacto prejudicial da prorrogação desta nova fase de desconfinamento.

No passado domingo o Reino Unido atingiu três mil novas infeções pela quinta vez consecutiva, o que já não acontecia desde abril.