Reino Unido põe fim a obrigação de uso de máscara e distanciamento físico

O Reino Unido vai deixar para trás a obrigatoriedade de uso de máscara em transportes públicos, os bares noturnos vão reabrir e o distanciamento físico de um metro, até agora recomendado, vai deixar de ser necessário a partir do próximo dia 19 de julho.O levantamento de restrições segue em linha com a grande proporção de vacinados contra o vírus, mas Boris Johnson, primeiro-ministro britânico admite que com o levantamento destas regras sejam registados mais casos e mais mortes provocadas pelo vírus.A testagem, rastreamento e isolamento de casos permanecerá mesmo após 19 de julho. O governo britânico pondera ainda adaptar as regras sanitárias para pessoas totalmente vacinadas e para crianças.