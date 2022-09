Reino Unido prepara-se para colocar jardins para abelhas e borboletas nos tectos das paragens de autocarro

Os telhados das paragens de autocarro da cidade holandesa Utrecht já são jardins floridos para abelhas e borboletas, mas a iniciativa parece estar a despertar interesse noutros países europeus. O Reino Unido prepara-se para plantar mais de mil jardins nas suas paragens de autocarros e ajudar a tornar o ambiente mais favorável para os insetos polinizadores.



Leicester, no Reino Unido, foi a pioneira desta iniciativa no país e já instalou 30 paragens de autocarro para abelhas desde 2021. A cidade de Derby tem 18, e há outras em Southhampton, Newcastle, Sunderland, Oxford, Cardiff e Glasgow. O conselho de Brighton instalou uma no ano passado, após uma petição ter sido assinada por quase 50 mil pessoas.



"Queremos fazê-lo no maior número possível de cidades no Reino Unido", disse Louise Stubbings, diretora criativa do Clear Channel UK, que gere 30 mil paragens de autocarro.



Cada paragem tem um tempo de vida útil de cerca de 20 anos, sendo que estes jardins só estão a ser colocados em zonas onde as antigas paragens de autocarro estavam a precisar de ser substituídas. "Não queremos arrancar do solo paragens perfeitamente boas para colocar uma nova", disse Stubbings. A empresa recusou-se a dizer quanto custam as paragens de autocarro das abelhas em comparação com as normais.



Estas paragens já estão a ser construídas nos Países Baixos, Dinamarca e Suécia, mas podem chegar até ao final do ano até França e Bélgica. "Queremos levar isto ao maior número de países possível", revelou.