Reino Unido proíbe viagens para fora do país até final de junho. Há multas de mais de 5 mil euros para quem não cumprir

As férias para fora do país parecem cada vez mais improváveis para os britânicos. O Reino Unido vai proibir, a partir da próxima segunda-feira, viagens para fora do país até ao final de junho com multas de mais de cinco mil euros para quem não cumprir.

Esta proibição não se aplica a quem viajar para as Ilhas do Canal, Ilha de Man e República da Irlanda, a menos que esse não seja o destino final.

De acordo com o Daily Mail, aqueles que precisarem de viajar para trabalhar, estudar ou para votar podem fazê-lo. Quem precisar de viajar para o exterior por razões de auxílio a crianças, para assistir a um parto ou para comparecer a um funeral ou casamento também pode viajar. Uma outra exceção será para quem precisar de comprar ou alugar casas.



A medida aplicada servirá como forma de evitar que uma terceira vaga de Covid-19 atinja o país.