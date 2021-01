Reino Unido proíbe voos de Portugal devido a aumento de casos de Covid-19

O Reino Unido suspendeu todas as ligações aéreas com Portugal e mais de uma dezenas de países latino-americanos para tentar travar a entrada da nova estirpe do coronavírus detetada no Brasil, que pode ser tão ou mais infecciosa do que a variante britânica. A medida está em vigor desde as 04h00 da madrugada.





O governo britânico justificou a inclusão de Portugal na lista com as “fortes ligações” do nosso país ao Brasil e por Lisboa ser uma das principais portas de entrada de brasileiros na Europa. A medida não afeta os camionistas lusos que transportam bens essenciais para o Reino Unido e os cidadãos britânicos ou nacionais de países terceiros com direito de residência, que poderão entrar no país, mas terão de cumprir uma quarentena de 10 dias. A nova variante do coronavírus teve origem na Amazónia e já é responsável por mais de 40% dos casos naquela região.