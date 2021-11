Reino Unido quer apostar na terapia e na meditação no tratamento de depressões leves

Leia também Acabar com as insónias é possível e este estudo comprova-o



A terapia focada na meditação está apontada para ter a duração de duas horas durante oito sessões por semana e tem como intuito ajudar o paciente a "focar-se no presente, observar e estar com os seus pensamentos e sensações". "não oferece medicação antidepressiva de rotina como tratamento de primeira linha em casos de depressão menos graves, a menos que essa seja a preferência da pessoa" e que um conjunto de intervenções psicológicas, como medicação antidepressiva, deve estar disponível para os casos de depressão mais graves.

Milhões de pessoas com depressão considerada leve em Inglaterra deveriam realizar terapia, exercícios de atenção plena ou meditação antes da toma de medicamentos antidepressivos, de acordo com as diretrizes divulgadas pelo NHS (serviço nacional de saúde inglês).O Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados recomenda que, sob orientação preliminar, o "menu de opções de tratamento" seja disponibilizado aos pacientes por parte dos profissionais de saúde, antes de ser considerada a administração de medicamentos, segundo o jornal The Guardian.Atualmente, os pacientes diagnosticados com depressão leve são medicados com antidepressivos ou submetidos a uma intervenção psicológica intensiva, como por exemplo a terapia cognitivo-comportamental.No seguimento das mudanças relatadas, os pacientes com depressão menos "severa", incluindo as pessoas com depressão considerada leve, devem ter uma conversa com o seu médico sobre o tipo de terapia mais adequada para o seu caso. A diretriz do serviço de saúde inglês apontou ainda que