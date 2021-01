Reino Unido quer vacinar todos os adultos contra a Covid-19 até ao outono

O Reino Unido, cujo serviço nacional de saúde se encontra sob forte pressão, pretende vacinar contra a covid-19 toda a população adulta até ao outono, disse hoje o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock.

"É claro que começamos com os mais vulneráveis", mas "todo o adulto receberá uma vacina até ao outono", disse o ministro, em declarações à BBC, citadas pela agência France Presse (AFP).

A Associated Press avança, por seu lado, que milhares de pessoas com mais de 80 anos estão a ser contactadas para tomarem a vacina contra o novo coronavírus, com o Reino Unido a tentar cumprir o objetivo de vacinar 15 milhões de pessoas até meados de fevereiro.