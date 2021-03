Reino Unido reforça testes à Covid-19 em Londres por causa de variante considerada preocupante

O Reino Unido registou 190 mortes e 5.926 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, divulgou o Governo britânico, que hoje reforçou a realização de testes no sul de Londres para travar a transmissão de uma variante considerada preocupante.

Testes adicionais e sequenciação do genoma do vírus vão ser realizados em áreas específicas da área de Wandsworth onde foi identificada a variante B.1.351, descoberta pela primeira vez na África do Sul.

Os casos positivos serão sequenciados para ajudar a perceber a extensão e disseminação desta variante do coronavirus, responsável pela covid-19, no Reino Unido, onde até agora tinham sido encontrados cerca de 300 casos desta variante.