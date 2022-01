O Reino Unido vai enviar mais militares para ajudar a proteger o flanco leste da NATO em caso de ataque russo à Ucrânia, seguindo o exemplo dos EUA, que na semana passada colocou 8500 militares de prontidão para partirem para a Europa.





Segundo a secretária da Defesa britânica, Liz Truss, o Reino Unido planeia enviar mais dois navios de guerra para o mar Negro e caças para patrulhar os céus da Roménia e Bulgária, além de duplicar o número de militares britânicos atualmente estacionados nos países do flanco leste da Aliança. O Reino Unido tem neste momento cerca de 900 militares na Estónia e 150 na Polónia. Questionada sobre a possibilidade de um confronto direto entre as tropas da NATO e as forças russas, Liz Truss considerou que “é muito pouco provável” que tal aconteça.