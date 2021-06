Reino Unido regista número mais alto de casos de Covid-19 desde março 

Mais de 6000 pessoas testaram positivo à covid-19 nas últimas 24 horas no Reino Unido, o valor mais alto num único dia desde março, de acordo com os últimos dados do Governo britânico.

No total, foram notificados 6238 casos e 11 mortes nas últimas 24 horas, enquanto na véspera tinham sido registadas 18 mortes e 5274 novos casos.

Nos últimos sete dias, entre 29 de maio e 04 de junho, a média diária foi de oito mortes e 4.147 casos, o que corresponde a uma descida de 5,2% no número de mortes, mas uma subida de 39,8% no número de infeções relativamente aos sete dias anteriores.