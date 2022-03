Reino Unido retira juízes britânicos em protesto contra "opressão" chinesa

O Governo britânico anunciou esta quarta-feira que vai retirar os juízes do Reino Unido em exercício no tribunal de última instância de Hong Kong, alegando que mantê-los arrisca "legitimar a opressão" na atual província chinesa.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros explicou num comunicado que, após discussões com o vice-primeiro-ministro, Dominic Raab, que é também ministro da Justiça, foi decidido que "já não é sustentável que juízes do Reino Unido tenham assento no tribunal superior de Hong Kong".

"Observámos uma erosão sistemática da liberdade e da democracia em Hong Kong. Desde que a Lei de Segurança Nacional foi imposta, as autoridades reprimiram a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a liberdade de associação", afirmou a ministra dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss.