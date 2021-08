Reino Unido retira quarentena obrigatória para viajantes franceses com vacinação Covid completa

O Reino Unido divulgou esta quinta-feira que os viajantes com a vacinação Covid completa deixarão de ficar sujeitos a quarentena obrigatória quando chegarem a território britânico.O ministro dos transportes do Reino Unido, Grant Shapps, afirmou que a flexibilização das medidas de combate à pandemia permitem reduzir a pressão do transporte aéreo de passageiros, nomeadamente nas empresas de viagens."Embora devamos continuar a ser cautelosos, as mudanças de hoje reabrem uma série de destinos de férias diferentes em todo o mundo, o que é uma boa notícia tanto para o setor quanto para o público que viaja", disse Shapps em um comunicado.Inglaterra e Escócia alargaram a medida para países como Alemanha, Eslovénia, Eslováquia, Letónia, Roménia e Noruega. Países que serão adicionados à lista verde da Inglaterra a partir do próximo domingo.Já Portugal Continental e Açores estão incluídos na lista amarela do Reino Unido. Os viajantes têm de cumprir dez dias de quarentena domiciliária e realizar testes à Covid após a chegada. Os viajantes provenientes da Madeira (na lista verde) estão isentos de quarentena, tendo apenas de realizar um teste até ao segundo dia após a chegada.