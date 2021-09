Reino Unido revela dados de 250 afegãos que colaboraram com as forças britânicas

O Ministério da Defesa britânico revelou por enganou e-mails e nomes de mais de 250 afegãos que colaboraram com as forças britânicas e procuram realocação no Reino Unido.

Os endereços de e-mail destes afegãos foram copiados por engano para uma mensagem de correio eletrónico do Ministério da Defesa. Para além dos e-mails que podem ser vistos por todos os destinatários, foram ainda revelados nomes e fotografias que estavam associados às contas.

A mensagem de correio eletrónico foi enviada pela equipa responsável por dar assistência aos afegãos que colabroraram com o Reino Unido, que tem estado em contacto com eles desde que os talibãs assumiram o controlo do país. Os destinatários foram cidadãos que ainda permanecem no Afeganistão e aqueles que já conseguiram chegar a outros países.

A BBC citou uma das pessoas que recebeu o e-mail e reparou na falha: "Este erro pode custar a vida, especialmente daqueles que ainda estão no Afeganistão".

Segundo a mesma fonte, o Secretário de Estado para a Defesa, Ben Wallace, lançou uma investigação sobre esta violação de dados. O Ministério da Defesa britânico já emitiu uma nota a pedir desculpa.