Reino Unido supera Itália e é o país europeu com mais mortes por coronavírus

O Reino Unido passou hoje a ser o país europeu com mais mortes por covid-19, com 29.427 óbitos no total, mais 693 do que na segunda-feira, informou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab.

Com este balanço, o Reino Unido ultrapassou a Itália, que registou até hoje 29.315 óbitos.

Dados oficiais publicados hoje já sugeriam que o Reino Unido era o país europeu com maior número de mortos se forem somados os óbitos registados nas diferentes regiões do país de casos confirmados ou suspeitos de covid-19, o que os números divulgados pelo ministro confirmaram.





