Theresa May diz que não se recandidata às eleições de 2022

Moção de censura é decidida por votação secreta esta quarta-feira.

Por Lusa | 18:12

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou esta quarta-feira perante os deputados do partido Conservador que pretende abandonar o cargo antes das eleições legislativas de 2022, de acordo com vários testemunhos.

"Ela disse que não tinha a intenção de conduzir [o partido] nas eleições de 2022", revelou o deputado Alec Shelbrooke e outros parlamentares à porta da sala onde o grupo parlamentar está reunido para votar a moção de censura que uma parte deles pediu devido à falta de confiança na sua estratégia para o 'Brexit'.

Antes da moção de censura, que é decidida por votação secreta entre as 18h00 e as 20h00, devendo o resultado ser anunciado pouco depois, May fez um pequeno discurso e respondeu a perguntas dos presentes.