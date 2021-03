Reino Unido ultrapassa 25 milhões de vacinados contra a Covid-19

O Reino Unido registou 141 mortes e 5.758 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, tendo entretanto ultrapassado os 25 milhões de pessoas vacinadas, divulgou o Governo britânico.

Até hoje, 25.273.226 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus, das quais 1.759.445 receberam uma segunda dose, a qual é administrada com um intervalo de até 12 semanas.

O Ministério da Saúde britânico anunciou que vai estender o programa a todas as pessoas com mais de 50 anos, após ter imunizado a maioria dos indivíduos dos grupos etários mais velhos e pessoas com comorbidades de risco.