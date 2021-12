Reino Unido vai aplicar mão dura contra tráfico de droga

O governo britânico admite tirar a carta de condução e o passaporte a consumidores de drogas de uso recreativo como a cocaína e os opioides, numa tentativa de travar a criminalidade a elas associada.A medida, que está a ser estudada pelo governo no âmbito de um plano de combate ao narcotráfico a 10 anos, visa penalizar duramente os consumidores de classe média e alta que alimentam um negócio altamente lucrativo e com graves consequências ao nível da criminalidade."Queremos visar o consumidor recreativo, que acha que não faz parte do problema. São medidas que vão interferir com o seu estilo de vida", disse o primeiro-ministro, Boris Johnson, que no início desta semana acompanhou uma operação policial contra o tráfico de drogas em Liverpool. Johnson anunciou ainda que as medidas contra os consumidores podem incluir a proibição de deslocações para fora da cidade de residência e a imposição do recolher obrigatório noturno.O plano inclui ainda penas de prisão mais pesadas para os traficantes e medidas para combater os gangs que recrutam menores como ‘mulas’ de droga.Estimativas oficiais indicam que o tráfico de drogas movimenta mais de 11 mil milhões de euros por ano no Reino Unido. Governo calcula que existam cerca de um milhão de consumidores de cocaína e 300 mil consumidores de opioides no país.O anúncio do plano governamental coincidiu com a notícia da descoberta de vestígios de cocaína em quase todas as casas de banho do Parlamento britânico. Polícia admitiu colocar cães especialistas em detetar droga no edifício.