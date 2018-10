Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reis da Bélgica visitam exposição de pintores belgas em Serralves

Philippe e Mathilde assinaram o livro de honra no Museu de Arte Contemporânea, no Porto.

Por Lusa | 13:52

Os reis da Bélgica, Philippe e Mathilde, visitaram esta quarta-feira a exposição dos pintores belgas Luc Tuymans e Marcel Broodthaers no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, onde assinaram o livro de honra daquela instituição cultural.



O rei e a rainha da Bélgica chegaram esta quarta-feira de manhã à hora prevista à Fundação de Serralves, onde a presidente do conselho de administração da Fundação de Serralves, Ana Pinho, e o presidente do Conselho de Fundadores, Luís Braga da Cruz, aguardavam a comitiva real junto ao portão da instituição.



Os reis entraram no Museu de Arte Contemporânea para assinar o livro de honra da instituição e visitaram a exposição dos pintores belgas Luc Tuymans e Marcel Broodthaers que foi inaugurada em Serralves, bem como a sala com trabalhos de Anish Kapoor.



A deslocação a Serralves dos reis da Bélgica fechou com uma visita à Casa de Serralves, um exemplar da arquitetura Art Déco em Portugal, que pertenceu ao conde de Vizela, e que está situada junto aos jardins de Serralves.



Os reis abandonaram a Fundação de Serralves dentro do horário oficial previsto para irem até ao Palácio da Bolsa, onde iriam participar num almoço oferecido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



Pelas 14h25, os reis visitam a Igreja de São Francisco e depois seguem para a zona da Asprela para visitarem o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto.



Às 16h10, o rei Philippe e a rainha Mathilde deslocam-se ao Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto (i3s), para a sessão de encerramento do seminário "Perspective on the Portuguese digital startup ecosystem".