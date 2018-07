Rejeita pedido de casamento e humilha namorado nos festejos do Mundial

Francês deixou-se levar pelo momento mas a companheira não acedeu.

19:20

Um jovem francês pediu a namorada em casamento durante os festejos da conquista do Campeonato do Mundo de Futebol, ganho pelo país, no passado domingo.Apesar do grande momento de celebração futebolística, o homem não teve tanta sorte no amor. Ajoelhou-se no meio da multidão em festa em Paris mas, ao colocar a grande questão... levou uma nega."Ela disse não", começaram a cantar os franceses que assistiram à situação.No final, parece tudo ter ficado bem entre o casal, uma vez que estes se beijaram e continuaram o seu percurso de vitória - no futebol - juntos.A França sagrou-se Campeã do Mundo, na Rússia, ao vencer a Croácia na final da competição por 4-2.