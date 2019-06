Relâmpago atinge crianças num campo de futebol em França

Várias crianças que estavam num campo de futebol foram atingidas por um relâmpago na localidade de Saint-Nicolas-lez-Arras, em França.Decorria um treino de iniciados no Stade de la Scarpe quando o raio caiu e acertou em vários dos jovens futebolistas, deixando um deles em estado grave e tendo precisado de reanimação no local, segundo a cadeia de rádio 'France Info'.Quando se deu o acidente, a brigada de incêndio atuou de pronto, auxiliando oito crianças com ferimentos ligeiros ou em choque. Já os três feridos mais graves foram levados para um hospital em Lille, um deles correndo risco de vida. As vítimas têm todas 13 ou 14 anos.