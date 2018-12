Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Relato emocionante de portuguesa retida no cinema em Estrasburgo

Lídia Lopes ouviu quatro tiros durante o atentado em França.

23:12

Uma portuguesa presente em Estrasburgo, França, Lídia Lopes, falou à CMTV sobre o ataque que já matou e feriu várias pessoas e fez um relato emocionante, tendo ficado retida no cinema.



"Neste momento eu continuo no cinema, estão aqui cerca de 100 pessoas, mas devo dizer que eu não estava a assistir a nenhum filme. Estava na rua. O cinema fica no centro da cidade, muito próximo do local onde ouvi alguns tiros", começou por dizer Lídia, explicando o que viu.



"Por volta das 20 horas, ouvi quatro tiros primeiramente num mercado situado numa praça aqui em Estrasburgo e vi várias pessoas a correr aleatoriamente. Inicialmente não percebi a situação, mas mais tarde dirigi-me para uma das praças principais e aí ouvi mais quatro ou cinco tiros. Aí havia ainda mais pessoas a correr, a entrarem em pânico. Nesse momento percebi que algo se passava, ainda tentei perguntar a alguém. As pessoas também não sabiam e comecei a dirigir-me até ao hotel onde estou instalada", contou, referindo que viu alguém que foi alvejado no chão.



"No momento em que me dirigi para o hotel vi uma pessoa no chão que tinha sido alvejada. Nesse momento fui tentar verificar o que se estava a passar, perceber se a pessoa estava consciente, mas os seguranças aqui no cinema disseram para ir para dentro do estabelecimento. A polícia depois chegou e tomou conta da ocorrência", concluiu.