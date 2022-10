Falhas em maternidades provocaram a morte de bebés em Inglaterra

A má qualidade de cuidados nos hospitais do sudeste de Inglaterra levou à morte de 45 bebés ao longo de uma década, concluiu um relatório divulgado esta quarta-feira, num novo caso que reflete problemas nas maternidades britânicas.

"Mortes, ferimentos e outras falhas poderiam ter terminado de forma diferente se os cuidados tivessem sido prestados de acordo com as normas aceites nacionalmente", afirmou o autor do relatório, Bill Kirkup, numa conferência de imprensa.

Os autores do relatório analisaram 202 casos de bebés nascidos entre 2009 e 2020 em duas grandes maternidades em Kent, sudeste de Inglaterra, e concluíam que 45 mortes poderiam ter sido evitadas, de um total de 65 mortes, concluiu o relatório.