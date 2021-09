Relatório aponta para elevado tráfico de pessoas no Brasil

O relatório da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional indicou esta terça-feira o Brasil como um dos países mais relevantes de tráfico internacional e nacional de pessoas.

Entre 193 países, o Brasil ocupa a 22.ª posição no índice de criminalidade organizada, com uma pontuação de 6,5 numa escala de 0 a 10 do índice publicado.

Sobre o tráfico de pessoas, o maior país da América Latina foi descrito como um lugar de origem, trânsito e destino para vítimas de tráfico de pessoas na América Latina, Caribe, África e China. Cidadãos brasileiros são vítimas de tráfico nacional e internacional, especialmente para Espanha, Portugal e Estados Unidos.