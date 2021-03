O relatório final da missão científica da Organização Mundial de Saúde (OMS), em Wuhan, na China, afasta a hipótese que o coronavírus possa ter resultado de uma fuga de laboratório.





O relatório fornece quatro fontes possíveis para a propagação do vírus até aos humanos, do cenário mais provável - ter sido através de um animal - até ao menos provável.

A investigação não descobriu que outro animal foi infetado por um morcego - considerado a fonte original mais provável do vírus - e que o poderá ter transmitido a um humano. "O possível hospedeiro intermediário do SARS-CoV-2 permanece indescritível", lê-se.



Por isso, o relatório aponta como outra hipótese de contágio o facto da transmissão de alimentos congelados ou resfriados, e a menos provável: o vírus ter-se propagado através do laboratório, constata o documento.