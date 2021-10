Relatório sobre a pandemia no Brasil pede que Bolsonaro seja indiciado por 10 crimes

Um relatório que será apresentado esta quarta-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado brasileiro pede o indiciamento do Presidente do país, Jair Bolsonaro, por 10 crimes durante a pandemia de covid-19, incluindo o de crime contra a humanidade.

No texto, com mais de 1.200 páginas, pede-se que Bolsonaro seja indiciado pelos crimes de epidemia com resultado em morte, infração de medida sanitária preventiva, incitação ao crime, falsificação de documento particular, uso irregular de verbas públicas, crimes contra a humanidade, nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos descritos no Tratado de Roma, violação de direito social, incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo, crimes de responsabilidade.

O relatório da CPI sobre a gestão da pandemia no Brasil, que já provocou mais de 600.000 mortos no país, foi divulgado pelos 'media' enquanto o seu relator se prepara para ler o documento na sessão da comissão parlamentar do Senado.