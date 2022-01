O relatório de Sue Gray às festas do governo britânico em Downing Street durante o confinamento deverá ser divulgado nas próximas horas, mas parte do seu conteúdo será ocultado, com a informação relevante para a investigação policial rasurada a pedido da Scotland Yard.









A Polícia Metropolitana de Londres (Met) iniciou uma investigação na passada terça-feira e pediu que o inquérito civil, que já estava em curso, fizesse poucas referências aos eventos sob suspeita - relativos a algumas das 15 festas - para não prejudicar o processo-crime. Esta intervenção não foi bem recebida nem pelo governo nem pela oposição. Os próprios conservadores, pela voz do deputado Christopher Chope, classificam a ação da Met como um “abuso de poder”.

Já a oposição, que quer saber tudo sobre o escândalo conhecido como ‘Partygate’, pede total transparência e acusa a polícia de estar a atrasar a divulgação do relatório, que está a ser elaborado por uma funcionária do gabinete do primeiro-ministro. O documento, que poderá comprometer a posição do primeiro-ministro, Boris Johnson, deveria ter sido revelado a meio da semana, mas a Scotland Yard garante que não pediu para adiar a sua publicação. Segundo a imprensa britânica, Sue Gray está a reescrever partes do documento para acautelar o pedido da polícia.