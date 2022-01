Relatório sobre investigação a festas do governo britânico refere "falhas difíceis de justificar"

são difíceis de justificar".



O relatório da investigação das autoridades britânicas às festas organizadas pelo governo do Reino Unido durante o confinamento obrigatório no país no âmbito da pandemia da Covid-19 revela falhas do governo que "

"Pelo menos algumas das reuniões em questão representam uma falha grave. Às vezes, parece que houve muito pouca atenção ao que estava a acontecer em todo o país ao considerar a adequadas essas reuniões, os riscos que apresentavam à saúde pública e como poderiam parecer aos britânicos. Houve falhas de liderança e julgamento por diferentes partes".





Segundo o Jornal The daily Mail, Boris Johnson sente-se "tranquilo" sobre a situação.

O primeiro-ministro Britânico também foi questionado sobre ter dito aos deputados, em privado, que pensa não ter feito nada de errado. Boris Johnson fez uma declaração aos repórteres, onde declarou -, "Vai ter de esperar para ver o resultado das investigações, mas claro que me cinjo absolutamente ao que disse no passado".





