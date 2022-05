Relógio extremamente raro de caçador de nazis leiloado por mais de um milhão de euros

Um relógio incrivelmente raro, que pertenceu ao famoso 'caçador de nazis' Simon Wiesenthal, foi leiloado por mais de um milhão e 360 mil euros. O relógio de pulso do relojoeiro suiço Patek Philippe pertenceu originalmente ao sobrevivente do Holocausto que ajudou a capturar mais de mil criminosos de guerra nazis, incluindo Adolf Eichmann.

Wiesenthal, que exercia arquitetura antes da guerra, adquiriu o relógio logo após ser libertado do campo de concentração de Mauthausen, na Áustria, em 1945. Após a sua morte, em 2005, o relógio foi comprado por um importante colecionador de relógios europeu que, agora, o decidiu vender. Esta é a peça mais rara do relojoeiro suíço, com apenas dois exemplares, e terá sido construído entre 1941 e 1944.

O relógio de aço inoxidável desencadeou uma guerra de licitações na casa de leilões Phillips em Genebra, na Suíça. A peça foi avaliada em 490 mil euros, mas foi vendida por quase o triplo dessa quantia, incluindo taxas.



Depois de sobreviver a 13 campos de concentração diferentes, Wiesenthal dedicou o resto de sua vida a localizar criminosos de guerra nazis, incluindo Karl Silberbauer, o homem que prendeu Anne Frank. Simon Wiesenthal é um dos mais conceituados ativistas da paz do século 20 e um dos principais caçadores de nazis de todos os tempos.