Remdesivir, o medicamento que está a salvar a vida a infetados com coronavírus

Dois médicos especialistas acreditam ter encontrado um medicamento experimental que ajuda a salvar a vida a pacientes com coronavírus. Segundo o The Wall Street Journal, o tratamento través de remdesivir está a mostrar-se efetivo contra o Covid-19.O especialista em doenças infecciosas do Centro Médico Davis da Universidade da Califórnia, George Thompson, fazia parte da equipa que administrou remdesivir a uma norte-americana infetada com coronavírus no passado dia 26 de fevereiro.Cerca de 36 horas após ser internada, e os médicos acreditarem que a paciente não iria resistir, a mulher foi submetida a tratamentos com remdesivir. Um dia depois, a infetada acabou por reduzir a carga viral e a sua condição de saúde melhorou, segundo reporta o Daily Mail.O remdesivir terá ainda sido administrado a 14 pessoas que estavam a bordo do cruzeiro Diamond Princess no Japão. Muitos dos pacientes submetidos ao tratamento com remdesivir estavam em estado crítico e acabaram por recuperar.