Remdesivir vai ser utilizado no Reino Unido para combater o coronavírus

A agência britânica do medicamento autorizou o uso de uma droga experimental, Remdesivir, para doentes com covid-19, numa tentativa de reduzir o tempo que alguns pacientes passam no hospital.

Ensaios clínicos estão a testar o antiviral para determinar se é ou não eficiente, mas os resultados iniciais sugeriram que pode acelerar o tempo de recuperação das pessoas infetadas com o novo coronavírus.

Num comunicado emitido hoje, a Agência Reguladora da Saúde e dos Medicamentos do Reino Unido informou que poderá apoiar o uso de Remdesivir, produzido pela Gilead, para tratar adultos e adolescentes hospitalizados com sintomas severos de covid-19.