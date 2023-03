Removida lesão cancerígena da pele de Joe Biden

A Casa Branca revelou, esta sexta-feira, que foi removida uma lesão cancerígena da pele do peito do presidente norte-americano, Joe Biden, durante um exame anual, mas salientou que não será necessário tratamento adicional.Num comunicado divulgado pelo gabinete de imprensa, ao que o Independent teve acesso, o médico do presidente disse que uma biopsia "confirmou que a pequena lesão" removida "era carcinoma basocelular [o tipo mais comum de cancro da pele]"."Todo o tecido cancerígeno foi removido com sucesso. Não é necessário mais tratamento", acrescentou o médico, que disse que o local da biópsia "sarou bem" e que o Joe Biden "continuará a vigilância dermatológica como parte dos seus cuidados de saúde abrangentes contínuos".A lesão, agora identificada como cancro da pele, foi removida quando o o presidente norte-americano foi submetido a um exame físico anual, no passado dia 16 de fevereiro, refere o Independent.