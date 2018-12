Rena branca bebé torna-se estrela das redes sociais

Fotógrafo avistou animal nas montanhas da Noruega e partilhou imagens do momento.

Por Catarina Figueiredo | 18:04

O fotógrafo Mards Nordsveen, de 24 anos, fotografou uma rena bebé de pelo branco enquanto passeava pelas montanhas da Noruega.Estes animais, raros e extremamente difíceis de avistar (uma vez que o seu pelo se confunde com a neve) aproximou-se junto do jovem e deixou-se fotografar.O acontecimento, bastante insólito por sinal - uma vez que estes animais selvagens não têm por hábito chegar perto das pessoas - está a tornar-se viral depois de Mards partilhar as imagens do animal, tornando-o na nova estrela das redes sociais."De volta ao norte frio. Conheci esta pequena rena branca no norte da Noruega. Ele quase se desvaneceu por entre a neve", escreveu o fotógrafo na descrição da imagem que já conta com quase 52 mil 'gostos'.As renas de pelo branco resultam de uma mutação genética que lhes retira o pigmento do pelo que lhes cobre o corpo. Segundo lendas e mitos, se vir uma destas renas na Noruega é sinal de sorte e bom presságio.