Rena branca de espécie rara eutanasiada pela polícia em Inglaterra

Uma rena branca de espécie rara foi, no passado domingo, eutanasiada pela polícia depois de ser vista a correr pelas ruas da cidade de Bootle, em Inglaterra. De acordo com a BBC, as pessoas que se encontravam no local ficaram "chocadas" quando viram o animal selvagem.

Um veterinário foi chamado ao local para controlar a rena, mas a polícia diz que o animal estava demasiado irrequieto.





Uma associação de resgate de animais no Reino Unido - a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals - afirmou ter aconselhado a polícia a deixar a rena tranquila, pois ela iria eventualmente voltar a casa.A polícia decidiu que o animal não poderia ser sedado porque era demasiado difícil fazê-lo na via pública e então entanasiou-o.

Apesar de as renas tradicionalmente viverem em florestas, é cada vez mais comum no Reino Unido que apareçam em ambientes urbanos.