Renamo rejeita resultados provisórios das eleições em Moçambique

A Renamo, maior partido da oposição moçambicana, rejeitou ontem os resultados provisórios das eleições gerais, alegando fraude a favor da Frelimo, partido no poder desde a independência."Considerando que alguns eleitores traziam consigo boletins de voto já assinalados a favor da Frelimo e do seu candidato [Filipe Nyusi] antes de entrar na sala de votação, a Renamo considera que houve fraude semelhante àquela em que estudantes se apresentam na sala de exame com cópias de guias de correção", acusou o secretário-geral da Renamo, André Magibire, após a divulgação de resultados oficiosos que dão a vitória à Frelimo com mais de 80% nalguns locais.A Renamo acusa ainda o partido no poder de "promover a violência", em violação do acordo de paz assinado em agosto. "A Frelimo, com esta arrogância e prepotência, está claramente a demonstrar que não quer a paz", afirmou Magibire.