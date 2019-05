Repórter atingida por uma bola na cabeça durante jogo da Liga Europa

Uma repórter espanhola foi atingida na parte de trás da cabeça por uma bola de futebol enquanto transmitia em directo para o jogo da meia-final entre o Valência e Arsenal.

A jornalista falava para a câmara de pé, dentro do estádio do Valência, Mestalla, enquanto os jogadores do Valência aqueciam. Um passe mal calculado de um jogador que aquecia no campo fez com que a repórter fosse atingida na cabeça e caísse no chão.

Um jogador do Valência terá verificado o estado da repórter, após não ter conseguido evitar que esta fosse atingida pela bola.



Jake Humphrey, apresentador da BT Sport, twittou o vídeo que capta o momento e não deixou de ser alvo de algumas criticas.

Um dos comentários remete um alerta sobre a integridade física da repórter: "Isto não é engraçado. Algumas medidas de segurança devem ser tomadas e aprovadas para impedir acções físicas directas contra os jornalistas e repórteres".