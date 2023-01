Repórter canadiana perde os sentidos e o equilíbrio durante emissão em direto

Jessica Robb, uma repórter da televisão canadiana, estava em direto em Edmonton, no Canadá, quando começou a perder os sentidos e o equilíbrio. A repórter viu-se obrigada a pedir "ajuda" à pivô, explicando-lhe que não se estava a sentir bem.

Segundo o jornal New York Post, a estação televisiva não revelou as causas do incidente.





"No domingo à noite, decorreu um momento muito pessoal e vulnerável, como informei ao vivo no ar", disse Robb no Twitter. A repórter informa ainda que o vídeo tem sido partilhado nas redes sociais, "juntamente com teorias infundadas sobre a causa" do incidente.