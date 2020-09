Repórter da BBC abusou sexualmente de crianças e adultos enquanto dormiam durante 30 anos

Benjamin Thomas de 44 anos foi ouvido esta terça-feira em tribunal. Quando foi detido pelas autoridades, em 2019, confessou 40 crimes sexuais contra 33 vítimas com idades compreendidas entre os 11 e os 34 anos.

Thomas fingia ser sonânbulo.



"A grande maioria das vítimas não sabia que ele as havia abusado sexualmente", afirmou o procurador Simon Rogers. Questionado sobre o porquê dos crimes, Thomas admitiu que sentia prazer sexual em abusar das suas vítimas enquanto estas estavam a dormir.



Uma das vítimas descreveu sentir raiva, mágoa, nojo, decepção e violação após o crime.

Um antigo repórter da BBC abusou sexualmente de crianças e adultos enquanto as vítimas dormiam ao longo de 30 anos.Além dos abusos sexuais, o repórter do programa de notícias BBC Wales Today filmava as vítimas enquanto estas iam à casa de banho. Quando as vítimas acordavam e o encontravam nos seus quartos,